Назначен аким Тупкараганского района Мангистауской области

ФОРТ-ШЕВЧЕНКО. КАЗИНФОРМ - По решению Администрации Президента Республики Казахстан, Тупкараганского районного маслихата, Косуаков Айбек Косуакович назначен акимом Тупкараганского района Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Айбек Косуаков родился в 1975 году в селе Уштаган Мангистауской области. Образование высшее. Окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» и университет транспорта и права имени Кунаева по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании «Каражанбасмунай». С 2001 по 2004 годы занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 годы являлся исполнительным директором АО «Язык». С 2007 года по настоящее время работал председателем правления компании «Таушык».

С 2012 по 2016 годы был депутатом Тупкараганского районного маслихата V созыва.