+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен аким Тупкараганского района Мангистауской области

21 Января 2020 11:47
Поделиться:
Назначен аким Тупкараганского района Мангистауской области

ФОРТ-ШЕВЧЕНКО. КАЗИНФОРМ - По решению Администрации Президента Республики Казахстан, Тупкараганского районного маслихата, Косуаков Айбек Косуакович назначен акимом Тупкараганского района Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме

Президент назначил Мурата Айтенова акимом Шымкента
Глава государства назначил Абылкаира Скакова акимом Павлодарской области Назначен новый аким Павлодарской области Назначен официальный представитель Министерства энергетики РК

Айбек Косуаков родился в 1975 году в селе Уштаган Мангистауской области. Образование высшее. Окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» и университет транспорта и права имени Кунаева по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании «Каражанбасмунай». С 2001 по 2004 годы занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 годы являлся исполнительным директором АО «Язык». С 2007 года по настоящее время работал председателем правления компании «Таушык».

С 2012 по 2016 годы был депутатом Тупкараганского районного маслихата V созыва.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Назначения, Мангистауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив