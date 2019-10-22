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вчера 22:16
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вчера 21:29
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Назначен аким Шортандинского района Акмолинской области
ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в Шортандинском районе представил активу нового акима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.
«По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия районного маслихата им стал Касенов Гайдар Кабдуллаевич», - говорится в сообщении.
Гайдар Касенов, 1976 года рождения, уроженец Атбасарского района Акмолинской области. Окончил Аграрный университет им. С.Сейфуллина, Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Международную Академию Бизнеса. Кандидат экономических наук.
Трудовой путь начал в 1998 году главным специалистом аппарата акима района «Алматы» города Астаны. С 2001 по 2006 годы работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.
В 2006-2008 годы занимал должности заместителя акима, затем акима района «Алматы» города Астаны.
В 2008-2015 годы работал вице-президентом по корпоративному развитию АО «Қазтеміртранс».
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