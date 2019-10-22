Назначен аким Шортандинского района Акмолинской области

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в Шортандинском районе представил активу нового акима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

«По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия районного маслихата им стал Касенов Гайдар Кабдуллаевич», - говорится в сообщении.

Гайдар Касенов, 1976 года рождения, уроженец Атбасарского района Акмолинской области. Окончил Аграрный университет им. С.Сейфуллина, Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Международную Академию Бизнеса. Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1998 году главным специалистом аппарата акима района «Алматы» города Астаны. С 2001 по 2006 годы работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2006-2008 годы занимал должности заместителя акима, затем акима района «Алматы» города Астаны.

В 2008-2015 годы работал вице-президентом по корпоративному развитию АО «Қазтеміртранс».



