16 Июля 2022 11:51

Назначен аким Шиелийского района Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Шиелийским районным маслихатом распоряжением акима Кызылординской области на должность акима Шиелийского района назначен Нуржан Ахатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Нуржан Ахатов родился в 1978 году в Шиелийском районе. Окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал со специалиста-поставщика вычислительного центра по статистике Кызылординской области. Занимал должности главного специалиста отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Шиелийского района, заведующего отделом экономики и бюджетного планирования, заместителя акима района. Работал главным инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Кызылординской области, заместителем начальника управления предпринимательства Кызылординской области, руководителем аппарата акима Шиелийского района, руководителем аппарата акима города Кызылорды, заместителем акима города Кызылорды.

Занимал должность директора ТОО «Автобусный парк «Кызылорда», был депутатом городского маслихата. В последнее время возглавлял СПК «Байконыр».