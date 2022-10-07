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    10:15, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен аким Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Акимом города Семея назначен Нурбол Нурсагатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    Нурсагатов Нурбол Тулегенович родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова. Трудовую деятельность начал в 2003 году.

    Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя управления строительства в столице. В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Также работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, управления строительства города Алматы, управления охраны окружающей среды города Астаны. Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Астане.

    До назначения был заместителем акима Абайской области.




    Фото:semeyainasy.media






    Теги:
    Акимат Назначения Абайская область Главная для mail.ru
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