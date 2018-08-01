Назначен аким района в Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов представил нового акима Каракиянского района. Им назначен Кыдырберди Андирович Беков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Кыдырберди Беков родился в 1977 году. В 2000 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата по специальности «Земельный кадастр, инженер-кадастровик». С 2011 года член партии «Нұр Отан».

В 2001-2004 годы работал в АО «ММГ», ДГП «Мангистау НПЦзем», город Актау.

С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в Мангистауском областном комитете по управлению земельными ресурсами, в управлении земельных отношений Мангистауской области, в организационно-контрольном отделе аппарата акима Мангистауской области.

С февраля 2010 по ноябрь 2011 года работал акимом Баскудукского сельского округа Мунайлинского района Мангистауской области.

С ноября 2011 года назначен заместителем акима Каракиянского района.

С декабря 2017 года назначен исполняющим обязанности акима Каракиянского района.