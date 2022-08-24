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    16:07, 24 Август 2022 | GMT +6

    Назначен аким района Алматы в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата 37-летний Максат Саматулы назначен акимом района Алматы г. Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году со специалиста департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. В разные годы работал в «Астана Горкоммунхоз»,департаменте энергетики и коммунального хозяйства г. Астана и др.

    С 2012 года до 2022 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы, в том числе с 2019 до 2022 года - должность заместителя акима района Алматы.

    Последние 8 месяцев работал заместителем акима района Байконыр.

    В рамках поручений Главы государства перед акимом района Алматы поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.


    Фото:gov.kz


    Теги:
    Акимат Назначения Астана
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