17 Мая 2022 14:55

Назначен аким Меркенского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области, по согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом, акимом Меркенского района назначен Жорабек Баубеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Нуржан Нуржигитов представил активу района нового районного главу и пожелал успехов в работе.

Аким области Нуржан Нуржигитов отметил, что необходимо использовать высокий потенциал Меркенского района и принимать комплексные меры по развитию экономики региона, предпринимательства, сельского хозяйства.

Кроме того, поручено провести системную работу по повышению доходов населения, решению социальных проблем, обеспечению общественной стабильности.

51-летний Жорабек Баубеков Нурмергенович - уроженец Меркенского района. В 1989 году окончил Семипалатинский финансово-экономический техникум по специальности «финансист», в 1996 году — Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году старшим экономистом финансового отдела Меркенского района.

В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, заместителя начальника финансового отдела Меркенского района, заместителя начальника отдела финансов города Тараза, заместителя директора департамента финансов акимата Жамбылской области, заместителя начальника управления финансов акимата Жамбылской области, руководителя управления координации занятости и социальных программ.

С 2019 по 2020 годы работал руководителем управления, заместителем директора филиала НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» по Жамбылской области.

С мая 2020 года возглавлял управление координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.