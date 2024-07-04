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    07:29, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Назначен аким Майского района Павлодарской области

    Назначен аким Майского района Павлодарской области
    Фото: Есенжола Исабек

    В регионе произошла кадровая рокировка. Новую должность получил руководитель управления строительства Павлодарской области Кадылжан Сатиев. Он сменит на посту главы Майского района Агыбая Амирина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадылжан Сатиев родился в 1985 году. Получил два высших образования. В 2007 году окончил ПГУ имени Торайгырова по специальности «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство», в 2013 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика и бизнес».

    Трудовую деятельность начал в 2005 году в частном секторе. На госслужбе - с 2009 года. Работал главным специалистом управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, которое позже возглавил.

    С 2021 года занимал должность руководителя управления строительства Павлодарской области. В 2024 году награжден ведомственной наградой Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Үздік мемлекеттік қызметші».

    Прежний аким Майского района Агыбай Амирин продолжит работу в системе местных исполнительных органов области на новой позиции.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Павлодарская область Акимы
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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