Назначен аким Майского района Павлодарской области

В регионе произошла кадровая рокировка. Новую должность получил руководитель управления строительства Павлодарской области Кадылжан Сатиев. Он сменит на посту главы Майского района Агыбая Амирина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кадылжан Сатиев родился в 1985 году. Получил два высших образования. В 2007 году окончил ПГУ имени Торайгырова по специальности «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство», в 2013 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 2005 году в частном секторе. На госслужбе - с 2009 года. Работал главным специалистом управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, которое позже возглавил.

С 2021 года занимал должность руководителя управления строительства Павлодарской области. В 2024 году награжден ведомственной наградой Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Үздік мемлекеттік қызметші».

Прежний аким Майского района Агыбай Амирин продолжит работу в системе местных исполнительных органов области на новой позиции.