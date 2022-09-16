Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Назначен аким Мангистауского района Мангистауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Сентября 2022, 13:22
Назначен аким Мангистауского района Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 сентября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам нового акима Мангистауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Им стал Галымжан Ниязов, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК.

Галымжан Ниязов окончил Казахский национальный политехнический университет им. К. Сатпаева по специальности «полиграфические машины и автоматизированные комплексы», а также Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство».

Трудовой путь начал в 1990 году в АТП-1 города Шевченко.

С 1991 по 2002 год руководил рядом коммерческих организаций в сфере нефти и строительства.

С 2002 по 2006 год - главный менеджер производства, ведущий специалист отдела аудита и экспертизы лицензионных документов Мангистауского областного филиала АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг».

С 2006 по 2008 год - главный специалист отдела лицензии управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

С 2008 по 2012 год работал главным специалистом отдела строительства, главным специалистом отдела государственных закупок, заместителем руководителя управления строительства Мангистауской области.

В 2012-2013 годах - руководитель отдела строительства, заместитель руководителя управления строительства Кызылординской области.

С 2014 по 2016 год - руководитель управления государственных закупок Кызылординской области.

С 2016 по 2017 год - директор департамента в ТОО «СК - Фармация».

С 2017 по 2020 год - аким города Актау.

С июня 2020 года по сегодняшний день - заместитель акима Мангистауской области.

Акимат   Назначения   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь