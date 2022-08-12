12 Августа 2022 18:33

Назначен аким Кызылкогинского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Серик Шапкенов представил депутатам Кызылкогинского маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с Администрацией Президента Республики Казахстан. Акимом района стал Канат Азмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Канат Азмуханов родился в Атырау, окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция», Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности «Финансы», Астраханский государственный университет Российской Федерации – «Магистр юриспруденции», Центральный Богемский институт прикладных наук и менеджмента – «Доктор делового администрирования».

Работал помощником юридического консультанта ТОО «Жүзе», юристом;

заместитель директора, директор ТОО «КаспианПроджектСервисез», генеральный директор ТОО «RegionTransCom»; консультант отдела общественно-политической работы, заведующий отделом организационно-партийной работы Атырауского областного филиала партии «Nur Otan» (2010 г. – 2012 г.); директор ТОО «KazTransOil-Logistik» (06.2012 г. – 10.2013 г.); первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» (10.2013 г. – 03.2016 г.); секретарь маслихата города Атырау (04.2016 г. –10.2018 г.);директор по кадрам ТОО «Region Trans Com» (10.2018 г. – 2020 г.); директор департамента социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2020 г. – 08.2020 г).

Последнее место работы – руководитель управления внутренней политики Атырауской области (08.2020 г. – по настоящее время).

Глава региона Серик Шапкенов дал ряд конкретных поручений Канату Азмуханову, касающихся социально-экономического развития района.