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    13:09, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен аким Костанайского района Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области по согласованию с депутатами маслихата Костанайского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Танжариков Берик Куанышевич назначен на должность акима Костанайского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Б. Танжариков - 1990 года рождения, уроженец Костанайской области, образование высшее.

    Трудовую деятельность начал в 2011 году. Работал на различных должностях в сфере строительства.
    С 2015 по 2018 годы работал заместителем руководителя и руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области.
    С 2018 года до настоящего времени возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области.


    Теги:
    Акимат Назначения Костанайская область
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