Назначен аким Костанайского района Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области по согласованию с депутатами маслихата Костанайского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Танжариков Берик Куанышевич назначен на должность акима Костанайского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Б. Танжариков - 1990 года рождения, уроженец Костанайской области, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 2011 году. Работал на различных должностях в сфере строительства.

С 2015 по 2018 годы работал заместителем руководителя и руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области.

С 2018 года до настоящего времени возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области.