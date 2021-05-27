15:28, 27 Май 2021 | GMT +6
Назначен аким Казалинского района Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Назначен аким Казалинского района Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает Администрация Президента РК, с согласия Казалинского районного маслихата, на эту должность назначен Мухтар Ауесулы Оразбаев, по ротационному принципу.
Главу района представила на собрании в Казалинском районе Гульшара Абдыкаликова.
Мухтар Оразбаев родился в 1971 году в Аральске. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».
Трудовой путь начал в должности механика автопарка АО «Аралбалык» в 1997 году.
Работал на должностях ведущего специалиста аппарата акима Аральского района, главного специалиста, заведующего отделом документального обеспечения, руководителя аппарата акима района, заместителя акима района. С ноября 2016 года был акимом Аральского района.