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    15:28, 27 Май 2021 | GMT +6

    Назначен аким Казалинского района Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Назначен аким Казалинского района Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает Администрация Президента РК, с согласия Казалинского районного маслихата, на эту должность назначен Мухтар Ауесулы Оразбаев, по ротационному принципу.

    Главу района представила на собрании в Казалинском районе Гульшара Абдыкаликова.

    Мухтар Оразбаев родился в 1971 году в Аральске. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».

    Трудовой путь начал в должности механика автопарка АО «Аралбалык» в 1997 году.

    Работал на должностях ведущего специалиста аппарата акима Аральского района, главного специалиста, заведующего отделом документального обеспечения, руководителя аппарата акима района, заместителя акима района. С ноября 2016 года был акимом Аральского района.


    Теги:
    Кызылординская область Назначения
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