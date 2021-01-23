Назначен аким Катон-Карагайского района ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане по распоряжению главы области Даниала Ахметова назначен аким Катон-Карагайского района. Им стал Ділдар Қалиқан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что кандидатуру нового акима единогласно поддержали депутаты районного маслихата во время внеочередной сессии. Активу района нового главу представил заместитель акима области Ержан Нурбаев.

Ділдар Қалиқан родился 17 сентября 1985 года в селе Коробиха Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. В 2009 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности главы крестьянского хозяйства «Дамир».

С 2007 по 2012 годы работал директором ТОО «Уш-Булак».

С 2012 года работал главным специалистом отдела информационной политики и мониторинга СМИ управления внутренней политики ВКО. Далее главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима ВКО.

С 2014 по 2017 годы был в должностях заместителя акима Зайсанского района и Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.