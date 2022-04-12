Назначен аким Каркаралинского района Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Акимом Каркаралинского района Карагандинской области стал Ерлан Кусайын, до этого возглавлявший областное управление внутренней политики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя представил глава региона Женис Касымбек на внеочередной сессии районного маслихата.

«Выдвигая на согласование кандидатуру Ерлана Кусайына на должность акима Каркаралинского района, надеюсь на поддержку. Полагаю, что благодаря накопленному опыту и знаниям он сможет организовать работу в соответствии с задачами, поставленными Главой государства», – сказал Женис Касымбек.

Ерлан Кусайын имеет три высших образования, окончил магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем казахского языка и литературы в Каркаралинском районе. Прошёл путь до директора школы.

С 2006 года на государственной службе. Несколько лет работал на различных должностях в областном управлении предпринимательства и промышленности.

С 2008 по 2014 год трудился в пресс-службе акима Карагандинской области. Был заместителем акима Бухар-Жырауского района.

В июне 2015-го возглавил секретариат Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима области. Затем был назначен директором КГУ «Қоғамдық келісім».

C апреля 2020 года и до нынешнего назначения руководил Управлением внутренней политики Карагандинской области.

«Я благодарен за оказанное доверие. Каркаралинск – моя малая родина, здесь я родился. Для меня честь работать на священной земле и в то же время большая ответственность», – отметил Ерлан Кусайын.

Ранее обязанности акима Каркаралинского района исполнял Эльдар Дюсетаев. Он освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу.