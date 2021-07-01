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Назначен аким Каратобинского района ЗКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Июля 2021, 14:13
Назначен аким Каратобинского района ЗКО

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Каратобинского района назначен Суйеугалиев Кадыржан Орынбасарович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Западно-Казахстанской области.

Суйеугалиев Кадыржан Орынбасарович – родился в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области в 1972 году. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и академию Евразия по специальностям «агрономия» и «экономика».

В разные годы работал:

– Специалистом, старшим специалистом I степени, заведующим отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

– Главным специалистом – заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата акима Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

– Акимом Каратобинского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

– Акимом Шоптыкольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

– Руководителем аппарата акима Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

С 2016 года и до назначения работал секретарем Каратобинского районного маслихата.


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