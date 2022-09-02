Назначен аким Иртышского района Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Им стал Болатбек Шарипов, ранее занимавший пост заместителя акима Иртышского района Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«49-летний Болатбек Шарипов - уроженец Иртышского района Павлодарской области. Свой трудовой путь начал в 1992 году в Павлодарской государственной областной опытной станции», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Долгие годы возглавлял районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства. С 2008 по 2012 годы занимал должности акима Кызылжарского сельского округа и села Иртышск. До назначения проработал заместителем акима Иртышского района.

Представляя нового акима активу района, аким Павладарской области Абылкаир Скаков поставил ряд задач по социально-экономическому развитию района. В их числе - повышение качества работ местных исполнительных органов, подготовка к отопительному сезону и развитие сельскохозяйственной отрасли.





















Фото Валерия Бугаева.