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    16:45, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен аким Иртышского района Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Им стал Болатбек Шарипов, ранее занимавший пост заместителя акима Иртышского района Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «49-летний Болатбек Шарипов - уроженец Иртышского района Павлодарской области. Свой трудовой путь начал в 1992 году в Павлодарской государственной областной опытной станции», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    Долгие годы возглавлял районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства. С 2008 по 2012 годы занимал должности акима Кызылжарского сельского округа и села Иртышск. До назначения проработал заместителем акима Иртышского района.

    Представляя нового акима активу района, аким Павладарской области Абылкаир Скаков поставил ряд задач по социально-экономическому развитию района. В их числе - повышение качества работ местных исполнительных органов, подготовка к отопительному сезону и развитие сельскохозяйственной отрасли.






    Фото Валерия Бугаева.


    Теги:
    Акимат Назначения Павлодарская область
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