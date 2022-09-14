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Назначен аким Индерского района Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
14 Сентября 2022, 13:21
Назначен аким Индерского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов представил депутатам Индерского районного маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с Администрацией Президента Республики Казахстан. Главой района стал Дарын Шамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Дарын Шамуратов окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова по специальности «География», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Финансы».

Трудовой путь начал в 2009 году временно исполняющим обязанности главного специалиста аппарата акима Буденевского аульного округа. С 05.2009 по 12.2009 г. - главный специалист, аппарат акима Буденевского аульного округа. C 12.2009 по 09.2012 г. - главный специалист общего отдела, аппарат акима Индерского района. С 09.2012 по 25.10.2012 н. - заведующий общим отделом, аппарат акима Индерского района. С 10.2012 по 08.2017 н.- руководитель аппарата акима Индерского района. С 08.2017 по 04.2021 г. - заместитель акима Индерского района.
До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области.

Сегодня также был назначен аким Махамбетского района Атырауский области.

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Фото: gov.kz


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