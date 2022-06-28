28 Июня 2022 17:08

Назначен аким города Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Назначен аким Жезказгана. Город будет возглавлять Кайрат Шайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Улытауской области, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Жезказганским городским маслихатом Кайрат Шайжанов назначен акимом города Жезказгана.

Шайжанову Кайрату Абдуллаевичу 44 года. Родился в поселке Атасу Жанааркинского района.

Имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет казахского потребительского союза.

Трудовую деятельность начал в 2000 году. В разные годы работал в сфере бизнеса, на различных государственных должностях.

В 2009-2013 годы – заместитель акима города Сатпаев.

В 2015-2018 годы – аким Осакаровского района Карагандинской области.

С 2019 года по настоящее время занимал должность директора департамента управления активами НАО «ННАО» МСХ Республики Казахстан.