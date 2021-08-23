Назначен аким города Косшы Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня распоряжением акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева назначен аким города Косшы. Им стал Гайдар Касенов, уроженец Атбасарского района Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Гайдар Касенов окончил Аграрный университет им. С.Сейфуллина, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Международную академию бизнеса. Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1998 году главным специалистом аппарата акима района Алматы города Астаны. С 2001 по 2006 годы работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2006-2008 годы занимал должности заместителя акима, затем акима района Алматы города Астаны.

В 2008-2015 годы работал вице-президентом по корпоративному развитию АО «Қазтеміртранс».

До назначения трудился акимом Шортандинского района Акмолинской области.

Напомним, 27 июля 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» был реорганизован Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы, которое получило статус города областного значения.