Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 28 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен аким города Косшы Акмолинской области

23 Августа 2021 20:27
Поделиться:
Назначен аким города Косшы Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня распоряжением акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева назначен аким города Косшы. Им стал Гайдар Касенов, уроженец Атбасарского района Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Новости по теме
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Автобусы доставляют желающих до пунктов вакцинации в Нур-Султане Как будет работать кенес – сельский представительный орган За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска

Гайдар Касенов окончил Аграрный университет им. С.Сейфуллина, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Международную академию бизнеса. Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1998 году главным специалистом аппарата акима района Алматы города Астаны. С 2001 по 2006 годы работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2006-2008 годы занимал должности заместителя акима, затем акима района Алматы города Астаны.

В 2008-2015 годы работал вице-президентом по корпоративному развитию АО «Қазтеміртранс».

До назначения трудился акимом Шортандинского района Акмолинской области.

Напомним, 27 июля 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» был реорганизован Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы, которое получило статус города областного значения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Акимат   #Назначения   #Косшы  
Поделиться:
Новости по теме
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Автобусы доставляют желающих до пунктов вакцинации в Нур-Султане
Как будет работать кенес – сельский представительный орган
За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
Популярное
1 Сколько казахов проживает в Узбекистане
2 Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
3 Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
4 За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
5 Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
6 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
Читайте также
Таксист ограбил пожилую акмолинку
Почти 13 тысяч акмолинских учеников получили помощь в рамках акции «Дорога в школу»
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив