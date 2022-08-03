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Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
3 Августа 2022 09:00

Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Жетысуской области Ахметов Елдос Турсынбаевич назначен акимом Ескельдинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Кандидатуру Ельдоса Ахметова, с 2018 года занимавшего должность заместителя акима Ескельдинского района, единогласно поддержали депутаты. Представив нового акима, глава региона Бейбит Исабаев вкратце остановился на работе, проводимой в области. Он подчеркнул, что в центре внимания должна быть качественная реализация плана действий, состоящего из 19 основных вопросов и предложений, озвученных в ходе встреч с населением района. Также он отметил, что на особом контроле должна быть газификация, водоснабжение, возврат земель сельхозназначения.

Ахметов Елдос Турсынбаевич родился в 1968году. Окончил Семипалатинский финансово-экономический техникум, Казахский государственный экономический университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям «государственный бюджет», «финансы и кредит», «юриспруденция».

Трудовой путь начал налоговым инспектором по городу Талгару.

В разные годы работал налоговым инспектором, старшим, главным налоговым инспектором по Талдыкорганской области, начальником налоговой инспекции, налогового отдела налогового управления, налогового комитета по Талдыкорганскому району, начальником, председателем налогового комитета по Ескельдинскому району, председателем налогового комитета, начальником отдела налогового управления по Коксускому району, руководителем отдела финансов города Текели.

С февраля 2018 года – заместитель акима Ескельдинского района.


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