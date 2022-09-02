Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Назначен аким Енбекшиказахского района

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Сентября 2022, 21:58
Назначен аким Енбекшиказахского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Алматинской области Марата Султангазиева Алтай Досымбаев назначен акимом Енбекшиказахского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

В ходе представления главы района активу региона Марат Султангазиев отметил ряд вопросов, стоящих перед акиматом.

«Моим распоряжением, по согласованию с Администрацией Президента РК и решением Енбекшиказахского районного маслихата Досумбаев Алтай Машикович назначен акимом Енбекшиказахского района. Алтай Машикович - человек с большим опытом, к тому же не понаслышке знает район», - отметил Марат Елеусизович.

«Енбекшиказахский район – аграрный регион. Поэтому, в первую очередь, необходимо правильно провести предстоящую уборочную кампанию. Вместе с тем, необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов в район. Не в полной мере используется потенциал региона, расположенного рядом с Алматы», - отметил он.

Аким области поручил уделить внимание пяти вопросам, вытекающим из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева и провести системную работу.

photo


Алтай Машикович Досымбаев родился в 1962 году 10 февраля в селе Каратурык Чиликского района Алматинской области.

В 1988 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в совхозе Каратурык рабочим. В 1980-1982 годы служил в рядах Советской Армии, в 1982-1983 годы работал в совхозе имени «Саттарова» рабочим, в 1988-1992 годы работал экономистом, главным экономистом, председателем профкома табаксовхоза «Асинский» Чиликского района.

В 1992-1995 годы – главный экономист совхоза «Алексеевский» Енбекшиказахского района. В 1995-1997 годы – заместитель директора этого же хозяйства.

В 1997-1999 годы работал заместителем директора, директором ТОО «Алексеевка – Алтын дирмен».

В 1999-2002 годы – начальник отдела экономики Енбекшиказахского района.

В 2002-2003 годы – финансовый директор ТОО «НАСС» завода по переработке плодов и овощей в с. Новоалексеевка (Байтерек).

В 2003-2005 годы заместитель директора ТОО «Акжол» в с. Новоалексеевка. В 2005-2008 годы аким Шелекского сельского округа.

С 2008 года по настоящее время работал заместителем акима Енбекшиказахского района.


Алматинская область   Акимат   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной