Назначен аким Целиноградского района Акмолинской области

АКМОЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 марта, на совещании по развитию Целиноградского района в селе Акмол аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев представил активу нового акима района. Им стал Бахидбек Оспанбеков, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Моим распоряжением от 17 марта текущего года по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата Оспанбеков Бахидбек Амантаевич назначен акимом Целиноградского района», — сказал Ермек Маржикпаев.

Бахидбек Амантаевич, 1968 года рождения, уроженец города Макинска Кокчетавской области, образование высшее, окончил Целиноградский инженерно-строительный институт.

С 1992 года занимал руководящие должности в частных предприятиях города Макинска.

С 2008 года работал руководителем государственных учреждений архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Буландынского района.

В 2012-2015 годы являлся начальником отдела капитального строительства в АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», г. Нур-Султан.

В 2015-2018 годы занимал должность заместителя акима Целиноградского района.

С апреля 2018 года являлся руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области.