10:49, 06 Октябрь 2022 | GMT +6
Назначен аким Бескарагайского района Абайской области
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Талгат Муратов назначен акимом Бескарагайского района Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
По согласованию с Администрацией Президента и районным маслихатом, распоряжением акима Абайской области Нурлана Уранхаева акимом Бескарагайского района назначен Талгат Муратов.
Талгат Муратов окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности эксперт оценки. В 2015 году- Казахский инновационный университет, в 2018 году - Казахский университет путей сообщения.
Трудовую деятельность начал в 1993 году с исполнительного директора ЧП «Стройдеталь» в Семее. С 2012 по 2014 годы был заместителем генерального директора ТОО «Шығыс Самғау» в Усть-Каменогорске.
С 2014 – 2016 годы работал в ГУ «Отдела архитектуры, строительства и градостроительства» Бескарагайского района. С 2016 по 2018 годы - руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства Жарминского района. С 2018 года был заместителем акима Жарминского района.