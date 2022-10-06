Назначен аким Бескарагайского района Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Талгат Муратов назначен акимом Бескарагайского района Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По согласованию с Администрацией Президента и районным маслихатом, распоряжением акима Абайской области Нурлана Уранхаева акимом Бескарагайского района назначен Талгат Муратов.

Талгат Муратов окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности эксперт оценки. В 2015 году- Казахский инновационный университет, в 2018 году - Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1993 году с исполнительного директора ЧП «Стройдеталь» в Семее. С 2012 по 2014 годы был заместителем генерального директора ТОО «Шығыс Самғау» в Усть-Каменогорске.