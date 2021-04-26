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    13:00, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен аким Байзакского района Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кадровые перемещения продолжаются в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Байзакским районным маслихатом в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Казанбасов Бакыт Алпысбаевич назначен акимом Байзакского района.

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев представил нового руководителя на заседании актива Байзакского района.

    Глава региона выразил благодарность за проведенную работу Нуржану Нуржигитову, ранее руководившему районом. А новому акиму Байзакского района поставил ряд задач по социально-экономическому развитию, соблюдению требований законности и дисциплины.

    «Бакыт Казанбасов – опытный руководитель. Верю, что вы вместе продолжите работу по стабильному развитию и процветанию родного края», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    В свою очередь Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что работал с максимальной отдачей для развития района и пожелал успехов новому руководителю. Бакыт Казанбасов отметил, что новая должность возлагает на него большую ответственность. Он выразил благодарность депутатам районного маслихата за оказанное доверие, и отметил, что приложит все усилия, чтобы его оправдать.

    60-летний Бахыт Казанбасов высшее образование получил в Жамбылском технологическом институте легкой и пищевой промышленности по специальности «Инженер-технолог» и в Таразском государственном университете имени М.Х. Дулати по специальности «Финансы».

    Трудовую деятельность начал в 1983 году рабочим Жамбылского комбината хлебопродуктов №2.

    В разные годы работал старшим мастером, заведующим отделением Жамбылского комбината хлебопродуктов №2, заведующим, директором ОАО «Ак бидай», заведующим подсобным хозяйством ТОО «Зар-Замин», акимом Асинского сельского округа Жамбылского района, начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, заместителем акима Жамбылского района, акимом Жамбылского района.

    С ноября 2019 года по сегодняшний день занимал должность акима Таласского района.


    Теги:
    Назначения Жамбылская область Акимат
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