Назначен аким Айтекебийского района Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Айтекебийского района назначен Даулетияр Тугузбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



Аким области Ералы Тугжанов представил Даулетияра Тугузбаева активу района и подчеркнул, что новому руководству необходимо сосредоточиться на качественном выполнении поставленных задач по социально-экономическому развитию и обеспечению занятости населения.

Тугузбаев Даулетияр Канатович родился в 1989 году, образование высшее: в 2010 году окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова.

С 2012 по 2015 годы работал главным специалистом отдела организации и работы с кадрами аппарата акима города Актобе, главным специалистом Единой службы управления персоналом, главным специалистом аппарата акима Актюбинской области.

С 2015 по 2019 годы работал руководителем отдела управления индустриально - инновационного развития Актюбинской области, руководителем аппарата акима Кобдинского района, руководителем организационно-инспекторского и аналитического отдела аппарата акима Актюбинской области.

С апреля 2019 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.