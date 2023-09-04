Назначен аким Аулиеколького района Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области по согласованию с депутатами маслихата Аулиекольского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Таукенов Жансултан Коныртайулы назначен на должность акима Аулиеколького района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Жансултан Таукенов - 1975 года рождения, уроженец Амангельдинского района Костанайской области, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1994 году налоговым инспектором в Тургайской области. Работал на различных должностях в этой сфере.

С 2004 по 2016 годы работал заместителем акима Амангельдинского района и акимом района.

В 2016-2018 годах был акимом Аулиекольского района.

С 2018 по 2020 год работал руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области.

С 2020 года до настоящего времени занимал должность акима Костанайского района.