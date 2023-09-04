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    16:13, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен аким Аулиеколького района Костанайской области

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    Фото: gov.kz
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области по согласованию с депутатами маслихата Аулиекольского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Таукенов Жансултан Коныртайулы назначен на должность акима Аулиеколького района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Жансултан Таукенов - 1975 года рождения, уроженец Амангельдинского района Костанайской области, образование высшее.

    Трудовую деятельность начал в 1994 году налоговым инспектором в Тургайской области. Работал на различных должностях в этой сфере.

    С 2004 по 2016 годы работал заместителем акима Амангельдинского района и акимом района.

    В 2016-2018 годах был акимом Аулиекольского района.

    С 2018 по 2020 год работал руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области.

    С 2020 года до настоящего времени занимал должность акима Костанайского района.


    Теги:
    Акимат Назначения Костанайская область
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