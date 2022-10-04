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    21:51, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен аким Астанинского района города Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Акимом района «Астана» города Актобе назначен Айбек Купенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Купенов Айбек Мураткалиевич родился в 1985 году. Образование - высшее. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности «основы права и экономики», Казахско-Русский международный университет по специальности «магистр экономики и бизнеса».

    Работал ведущим специалистом департамента по защите прав детей по Актюбинской области, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя, руководителем управления внутренней политики Актюбинской области.

    До назначения на данную должность работал заместителем акима города Актобе.

    Ранее сообщалось о назначении акима Алматинского района города Актобе.


    Теги:
    Акимат Назначения Актюбинская область Другие государственные органы Актобе для mail.ru
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