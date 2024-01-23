РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Назначен аким Аральского района Кызылординской области

    Назначен аким Аральского района Кызылординской области
    Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

    Распоряжением акима Кызылординской области с согласованием Администрации Президента Республики Казахстан и Аральского районного маслихата на должность акима Аральского района назначен Онгарбаев Аманжол Сакыпович. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    Аманжол Онгарбаев родился в 1968 году в Аральском районе. Окончил Кызылординский педагогический институт им.Коркыт Ата по специальностям «Казахский язык и литература», университет «Болашак» по специальности «Финансы и кредит», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». Кандидат филологических наук.
    Трудовую деятельность начал в 1986 году простым рабочим. В 1993-2000 годы работал специалистом первой категории областного языкового управления, ведущим специалистом обкома по национальной политике, заместителем главного редактора областной газеты «Акмешит апталығы».

    С 2000 по 2010 годы занимал должности генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «АСУ», главного редактора, директора газеты «Халык».

    С 2010 года занимал должность генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Сыр медиа», в составе которого 3 областные, 1 городская и 7 районных редакций, информационные агентства.

    В качестве депутата Кызылординского областного маслихата V, VII, VIII созывов принимал участие в решении актуальных вопросов региона и в том числе района.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Аральское море Кызылординская область Назначения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!