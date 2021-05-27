КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Назначен аким Аральского района Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решением акима области от 27 мая 2021 года, по согласованию с Администрацией Президента РК и Аральского районного маслихата, на указанную должность назначен Серик Сагитжанулы Сермагамбетов.

Нового акима представила на совещании Аральского района Гульшара Абдыкаликова.

Серик Сермагамбетов родился в 1965 году. Окончил Алматинский Институт народного хозяйства. Также окончил Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «юрист». Трудовой путь начал в 1988 году в качестве старшего экономиста базы материально-технического обеспечения Министерства рыбного хозяйства. В 1991-2018 годах работал старшим инспектором аппарата акима Кызылординской области, руководителем управления финансового хозяйства аппарата акима города Кызылорды, заместителем акима Шиелийского района, руководителем управления промышленности и предпринимательства Кызылординской области, акимом Жалагашского района, начальником управления по мобилизационной готовности Кызылординской области.

С 2018 года работал председателем регионального объединения профсоюзов «Кызылординский областной центр профсоюзов».