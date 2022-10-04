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    21:33, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен аким Алматинского района города Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Акимом района «Алматы» города Актобе назначен Медет Искаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Искаков Медет Жумабаевич родился в 1983 году. Образование - высшее. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «учитель музыки с высшим профессиональным образованием», Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».

    Работал учителем музыки по классу домбыра в детской музыкальной школе имени К. Медетова Мартукского района, культорганизатором Республиканского молодежного лагеря «Окжетпес», учителем домбры и музыки Мартукской детской художественной школы имени К. Медетова, заместителем директора по воспитательной работе в Школе искусств имени К. Медетова, директором Мартукской детской школы искусств, акимом Каратогайского сельского округа Мартукского района, руководителем Мартукского районного отдела культуры и развития языков, заместителем акима Мартукского района.

    До назначения на данную должность работал руководителем управления по развитию языков Актюбинской области.


    Теги:
    Акимат Назначения Актюбинская область Актобе для mail.ru
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