Назым Кызайбай выступит в Бразилии в новой весовой категории

— На соревнованиях, которые пройдут в Бразилии, Назым выступит в весовой категории до 54 кг. Впереди нужно провести несколько поединков. Перед Азиатскими играми мы всё проанализируем и проверим. Посмотрим, как она будет боксировать, и тогда примем окончательное решение, — цитирует главного тренера Sportbugin.

Все свои основные титулы Кызайбай завоевала в весовой категории до 48 килограммов: три золотые медали чемпионатов мира, серебро чемпионата мира World Boxing-2025 в Ливерпуле. На Олимпиаде-2024 в Париже она завоевала бронзу в категории до 50 килограммов.

На данный момент самая титулованная боксерша Казахстана в составе сборной находится на УТС в Бразилии. Кубок мира World Boxing состоится там же в конце апреля.