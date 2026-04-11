телерадиокомплекс президента РК
    03:26, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Назым Кызайбай выступит в Бразилии в новой весовой категории

    Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин рассказал, что капитан национальной команды Назым Кызайбай на Кубке мира World Boxing в Фос-де-Игуасу (Бразилия) выступит в весовой категории до 54 килограммов, передает Kazinformсо ссылкой на Sports.kz.

    Назым Кызайбай
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    — На соревнованиях, которые пройдут в Бразилии, Назым выступит в весовой категории до 54 кг. Впереди нужно провести несколько поединков. Перед Азиатскими играми мы всё проанализируем и проверим. Посмотрим, как она будет боксировать, и тогда примем окончательное решение, — цитирует главного тренера Sportbugin.

    Все свои основные титулы Кызайбай завоевала в весовой категории до 48 килограммов: три золотые медали чемпионатов мира, серебро чемпионата мира World Boxing-2025 в Ливерпуле. На Олимпиаде-2024 в Париже она завоевала бронзу в категории до 50 килограммов.

    На данный момент самая титулованная боксерша Казахстана в составе сборной находится на УТС в Бразилии. Кубок мира World Boxing состоится там же в конце апреля.

    Сара Болат
