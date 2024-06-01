Назым Кызайбай в шаге от квоты на Олимпиаду-2024

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай провела свой третий поединок на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд) за путевки на Олимпиаду-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 50 килограммов Кызайбай встретилась на ринге с представительницей Великобритании Саванной Стабли и победила единогласным решением судей, при этом отправив соперницу в нокдаун в третьем раунде. Таким образом, завтра Назым поспорит за квоту на Олимпийские игры в решающем бою, а Стабли остается без путевки в Париж.

Напомним, что в предыдущих боях на текущем отборе Назым Кызайбай досрочно победила словацкую спортсменку Николь Дурикову, а затем взяла верх единогласным решением судей над Джухюнг Джун из Южной Кореи.

Боксерша сборной Казахстана является чемпионкой Азии-2021 и двукратной чемпионкой мира.