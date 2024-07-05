Назым Кызайбай: Моя детская мечта - поднять флаг своей страны на Олимпийских играх

Именитая девушка-боксер Назым Кызайбай намерена в Париже сотворить историю и к двум золотым наградам чемпионата мира прибавить медаль с олимпийским отливом. В интервью корреспонденту агентства Kazinform титулованная отечественная спортсменка поделилась планами, относительно выступления на олимпийском ринге.

- Вы одна из наших спортсменок, имеющая наибольшее количество побед в боксе среди казахстанских девушек. В чем ключ к победе?

- Секретов нет. Главное – работать не покладая рук. Чем больше ты потеешь на тренировках, тем быстрее вкусишь победу. Даже перемещение на ринге должно происходить синхронно, не пропуская удары противника. Для этого нужно хорошо владеть ногами. Однако в первую очередь боксер должен уметь думать и принимать своевременные правильные решения. Я благодарна нашим тренерам за их вклад в моё становление и развитие как боксера. Считаю, что это огромная их заслуга.

Фото из личного архива Назым Кызайбай

- Олимпиада в Париже станет для вас первой в карьере. Хотя Вы могли выступить на главных стартах четырехлетия в Рио-де-Жанейро и Токио. В чем была причина?

- В Рио-де-Жанейро мне не удалось пробиться в связи с тем, что в тот период я выступала не в олимпийском весе. Перед Олимпийскими играми в Токио, к сожалению, была пандемия и МОК отменил заключительный квалификационный турнир. Сейчас у меня есть лицензия и я планомерно готовлюсь к своей первой Олимпиаде.

Моей детской мечтой было поехать на Олимпийские игры и поднять флаг своей страны. Париж приближается и я чувствую, что моя мечта с каждым днем становится все ближе. Сейчас вместе с напарницами по национальной сборной проводим заключительную фазу подготовки. Есть силы и огромное желание реализовать свой потенциал в столице Франции. Надеюсь, никакие субъективные факторы не помешают достичь мне и всей нашей команде поставленных целей. Невзирая на имена соперниц, буду выкладываться и показывать свою манеру ведения боя.

Фото из личного архива Назым Кызайбай

- Ходили слухи, что Вы можете перейти в профессиональный бокс. Этот вариант уже в прошлом?

- Эта мысль пришла мне в голову после того, как я пропустила Рио. Были известные компании, которые предложили контракт. Ознакомившись с их договором, меня не устроили условия. К тому же, меня всегда манила олимпийская мечта. Ведь для любого спортсмена это главная и заветная цель. Хотела бы поблагодарить всех людей причастных к развитию нашего бокса. Отдельные слова благодарности руководству КФБ и алматинской федерации бокса, а также министерству туризма и спорта, которые со своей стороны оказывают поддержку. От себя хочу пожелать всей олимпийской команде Казахстана удачи и высоких спортивных показателей.

Потенциальные противницы Назым Кызайбай на олимпийском ринге в Париже: