Наживаться на наших гражданах в условиях ЧП мы не позволим – Бахыт Султанов бизнесменам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов обратился к казахстанским предпринимателям с просьбой не допускать повышения цен на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача сейчас - обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение продовольствием и товарами жизненной первичной необходимости. В обращении Президента было сказано, что в полной мере будет обеспечена продовольственная безопасность в это тяжелое время. Как уже было выше сказано, не следует поддаваться ажиотажу и запасаться впрок. Все объекты торговли работают в полном режиме. Есть ограничения по крупным объектам, это опять-таки сделано только для безопасности наших граждан. Но в целом обеспечение продукцией будет в полной мере организовано. Для этого приняты дополнительные меры», - сказал министр торговли и интеграции на пресс-конференции в Правительстве.

По словам Бахыта Султанова, акиматы совместно с органами по защите прав потребителей будут проводить регулярный мониторинг изменений цен и недопущения ценовых сговоров.

«Поэтому, я обращаюсь к предпринимателям: там, где есть попытки необоснованного роста цен, цены в магазинах должны вернуться на уровень начала прошлой недели. Если этого не произойдет, то будут применяться все необходимые имеющиеся инструменты. В том числе, как было выше сказано, указом Президента Правительству предоставлена возможность введения предельных цен. Конечно же, это не рыночные крайние меры, но это действенный будет инструмент для того, чтобы наши предприниматели понимали, что во время ЧП необходимо обеспечивать и социальную ответственность со стороны бизнеса. Наживаться на наших гражданах в условиях такого положения мы не позволим», - подчеркнул Бахыт Султанов.