Назерке Серик завоевала «золото» чемпионата Азии среди юниоров по боксу

ФУДЖЕЙРА. КАЗИНФОРМ - В Арабских Эмиратах продолжается Чемпионат Азии среди юниоров по боксу. В активе Казахстана - первое «золото», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионом Азии среди юниоров в весовой категории до 54 кг стала Назерке Серик. В финале она одержала победу над соперницей из Индии.

Напомним, что кроме Серик в финал континентального первенства вышли: Валерия Семенова (до 70 кг), Дана Дидай (до 75 кг) и Диана Магауяева (свыше 80 кг).