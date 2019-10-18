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Назерке Серик завоевала «золото» чемпионата Азии среди юниоров по боксу

18 Октября 2019 09:35
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Назерке Серик завоевала «золото» чемпионата Азии среди юниоров по боксу

ФУДЖЕЙРА. КАЗИНФОРМ - В Арабских Эмиратах продолжается Чемпионат Азии среди юниоров по боксу. В активе Казахстана - первое «золото», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Чемпионом Азии среди юниоров в весовой категории до 54 кг стала Назерке Серик. В финале она одержала победу над соперницей из Индии.

Напомним, что кроме Серик в финал континентального первенства вышли: Валерия Семенова (до 70 кг), Дана Дидай (до 75 кг) и Диана Магауяева (свыше 80 кг).

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Ключевые слова: Спорт,
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