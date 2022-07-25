25 Июля 2022 19:04

Наземный персонал крупнейшего авиаперевозчика Германии планирует однодневную забастовку

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa намерен провести однодневную забастовку 27 июля из-за споров о заработной плате, что вероятно вызовет дополнительные неудобства для пассажиров авиакомпании в летний период, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным европейских СМИ , около 20 тыс. работников авиакомпаний, являющихся членами профсоюза Ver.di2, должны уйти на забастовку с 03:45 среды (27 июля) до 6 часов четверга (28 июля).

Профсоюз подтвердил, что забастовка на этой неделе затронет все базы Lufthansa, включая аэропорты в городах Франкфурт, Дюссельдорф, Кельн, Гамбург, Мюнхен и Берлин, и вызовет «крупные отмены и задержки рейсов».

Профсоюз Ver.di требует повышения заработной платы своих членов на 9,5% и проводит так называемую «предупредительную забастовку» в преддверии дальнейших переговоров с руководством Lufthansa в августе.

«Ситуация в аэропортах Германии сложная на протяжении многих дней, как для сотрудников, так и для пассажиров, - говорится в заявлении профсоюза. - Но работники не виноваты в длительных ожиданиях, отмене или пропущенных рейсах, пропаже багажа».

«Напротив, службы наземного обслуживания и силы безопасности, оставшиеся после двух лет пандемии, несмотря на массовые сокращения рабочих мест, каждый день делают все возможное, чтобы поддерживать воздушное сообщение, - говорится в заявлении профсоюза. - Кроме того, представители коллектива авиакомпании добавили, что руководство «почти ничего не делает для улучшения их положения».

Авиакомпания Lufthansa назвала однодневную забастовку «необоснованной» и заявила, что это будет «ненужным бременем» для пассажиров.

«Спустя два дня после переговоров Ver.di2 объявила о забастовке, которую вряд ли можно назвать предупредительной, из-за ее распространения во всех местах и продолжительности», - сказал директор по персоналу Lufthansa Майкл Ниггеманн.

«Тем более, этот шаг непонятен, учитывая, что работодатель предложил высокое и социально сбалансированное повышение заработной платы, несмотря на продолжающуюся напряженную экономическую ситуацию для Lufthansa после кризиса с Covid-19, высокое долговое бремя и неопределенные перспективы мировой экономики», - добавил представитель руководства.

Следующий раунд переговоров между сторонами намечен на 3 и 4 августа.

Фото: businesstravelnewseurope.com