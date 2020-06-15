Назарбаев Университет провел виртуальную церемонию вручения дипломов выпускникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Назарбаев Университете состоялась виртуальная церемония вручения дипломов выпускникам. Церемония 2020 года является особенной, так как в этом году Назарбаев Университет празднует свой десятилетний юбилей и впервые церемония была организована в цифровом формате в связи с пандемией COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В своей поздравительной речи основатель университета Нурсултан Абишевич Назарбаев, Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы, отметил значительные достижения университета за первое десятилетие. Он высоко оценил уровень подготовки выпускников, широко известному благодаря их успехам в дальнейшей учебе в именитых университетах и работе в ведущих отечественных и транснациональных корпорациях. В завершении своей речи Первый Президент — Елбасы пожелал успехов выпускникам и студентам Университета и призвал их внести вклад в развитие страны и общества.

В свою очередь, президент Назарбаев Университета Шигео Катсу выразил надежду на то, что, несмотря на глобальные вызовы, выпускники применят свои знания и умения для создания рабочих мест, разработки новых теорий и изобретений, проектирования современной инфраструктуры на благо общества. Президент Назарбаев Университета подчеркнул, что, став сознательными и ответственными специалистами, выпускники вернут долг государству, предоставившему им возможность получить образование.

Выпускниками вуза в этом году стал 1051 студент, в том числе 618 выпускников программ бакалавриата, 433 программ магистратуры и докторантуры. Программы бакалавриата завершили 345 студентов Школы естественных, социальных и гуманитарных наук, и 273 студента Школы инженерии и цифровых наук. Магистерские программы Школы инженерии и цифровых наук завершили 92 студента, Высшей школы образования — 81, Высшей школы бизнеса — 79, Высшей школы государственной политики — 56; Школы медицины — 38, Школы естественных, социальных и гуманитарных наук — 35 и Школы горного дела и наук о Земле 15 студентов. В этом году Школа инженерии и цифровых наук выпустила 9 докторов PhD, а Школа медицины по специальности Доктор медицины (MD) выпустила 28 студентов.

Виртуальный формат церемонии позволил студентам получить дипломы, разделить радостное событие с родственниками и друзьями, и, несмотря на пандемию, вовремя приступить к построению своего карьерного пути или продолжению обучения.

Напомним, Школы Назарбаев Университета ведут обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, разработанным в партнерстве с ведущими вузами мира, среди которых университеты США, Великобритании и Сингапура.

В целях создания эффективной академической среды и развития человеческого капитала страны, для обучения студентов в Университет привлечены лучшие национальные и международные профессоры в количестве 543 человека из более чем 50 стран мира: США, Великобритании, Канады, Греции, Италии, Южной Кореи, России, Австралии, Индии и др.

Напомним, Назарбаев Университет в этом году отмечает 10-летний юбилей. Вуз начал прием первых студентов с сентября 2010 года.