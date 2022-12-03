Назарбаев университет построит новый бизнес-кампус для молодых компаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Назарбаев университет действует в Казахстане всего 12 лет. Вуз открыл свои двери летом 2010 года. В 2011 году был принят специальный закон, предоставивший университету академическую свободу и институциональную самостоятельность. Вуз стал первым таким университетом в Казахстане, что дало ему возможности для проведения научных исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпускники Назарбаев университета сегодня занимаются предпринимательством, создают компании, ведут исследования либо работают на госслужбе. Многие из них занимаются социальным предпринимательством.

«Это та часть деятельности, которой я горжусь. Наши студенты понимают, их гражданский долг – отдавать обществу. Целый ряд наших выпускников работают с детьми с инвалидностью, из неблагоприятных регионов. Назарбаев университет стал местом привлечения талантливых учеников, студентов. Нас рассматривают как инструмент, влияющий на изменение общества. Мы были созданы, чтобы обучить будущее поколение лидеров», - сказал президент университета Шигео Катсу во время пресс-конференции.

При этом руководство вуза, призванного внести вклад в развитие Казахстана, считает, что с задачей по обучению поколения лидеров невозможно справиться в одиночку. Поэтому планируется создать сильную сеть университетов в Казахстане. Благодаря этой работе, университет сможет привлекать талантливых студентов из других высших учебных заведений для участия в исследованиях.

Согласно Стратегии вуза до 2030 года, одна из целей – занять место среди 20 % лучших исследовательских университетов мира. С каждым годом число университетов, направленных на исследования, растет. Если в соответствующем рейтинге в 2018 году их было 1100, то в этом – уже 1800. К 2030 году ожидается рост до 2500-3000 вузов. Это связано с тем, что страны в мире начинают понимать – инвестиции в образование, особенно в высшее образование, в инновации, важны для сохранения суверенитета.

«Все мы знаем, один из ключевых вызовов страны – это отказ от чрезмерной зависимости от сырья и в целом от углеводорода и переход к более дифференцированной экономике. Поэтому это еще одна причина, по которой нам нужны таланты. Мы должны создать среду для этого и мы являемся теми, кто вкладывает в построение этой среды. Нам необходимо, чтобы наш город был современным, было много спортивных и культурных мероприятий, нужно развивать и другие направления, чтобы построить дифференцированное общество и экономику», - считает Ш. Катсу.

Помимо этого, как сообщил президент вуза, планируется строительство кампуса для бизнеса. Туда будут привлекаться международные иностранные компании, где они смогут свободно и продуктивно осуществлять свою деятельность. Это, как надеется руководство вуза, станет частью диверсификации экономики страны. Работать вуз намеревается и в других регионах Казахстана, в том числе в Алматы.

«Еще одни важный элемент – наша медицинская практика. Как вы знаете, у нас уже имеются топовые медицинские центры. Это кардиохирургический центр, Центр материнства и детства. Нам хотелось бы вносить вклад в развитие биомедицинского кластера Министерства здравоохранения, чтобы Казахстан более активно вовлекался в работу по производству лекарственных средств. Я думаю, что мы можем внести свой вклад в эту отрасль», - добавил Ш. Катсу, говоря о планах на будущее.

Вместе с тем, Школа медицины Назарбаев университета и система клиник UMC планируют интегрироваться в единую систему больниц и стать международными. Еще одно направление, куда намерен вкладываться Назарбаев университет – это развитие медицинского туризма в Астане.

«Мы хотим и дальше продолжать вкладываться в развитие Астаны, ее исследовательского потенциала, подавая позитивный пример предпринимательства наших студентов, чтобы Астана могла привлекать к себе таланты со всего мира», - подчеркнул ректор вуза.

По словам Шигео Катсу, 2/3 студентов Назарбаев университета обучаются в таких сферах, как наука, математика, инженерия, технологии, медицина. Подготовка специалистов в этих областях стоит больших денег, так как нужны лаборатории и условия для проведения экспериментов. Поэтому 80 % выделяемого бюджета распределяется на эти направления.

С учетом того, что финансирование университета из государственного бюджета сокращено, руководство вуза планирует диверсифицировать свои источники дохода. Поэтому университет рассматривает возможность увеличить долю студентов, которые могли бы обучаться на платной основе.

«Как и многие экономики мира в этом году, мы столкнулись с целым рядом сложностей. В связи с пандемией, геополитической ситуацией, ситуация в мире в целом пострадала, и Казахстан не остался в стороне. Мы провели переговоры с Правительством и согласовали сократить наше финансирование начиная с этого года на 25 % из госбюджета. Это очень большой шаг для нас и также большой вызов. Думаю, это еще больше подстегнет нас к диверсификации с точки зрения источников дохода», - пояснил Шигео Катсу.



