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Назарбаев Университет и НИШ должны стать более открытыми – депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Мая 2023, 19:40
Назарбаев Университет и НИШ должны стать более открытыми – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов считает, что Назарбаев Университет и Назарбаев интеллектуальные школы должны стать более открытыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очевидно, что бюджет Назарбаев Университета намного больше. Львиная доля министерства по этой программе направляется в Назарбаев Университет. Сейчас можно подвергать сомнению, нужен нам Назарбаев Университет или нет. Я считаю, что для развития нашей страны университет и Назарбаев интеллектуальные школы нам нужны», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса.

По мнению депутата, необходимо вывести на уровень Назарбаев Университета и финансирование других вузов.

«Другое дело, что они должны стать более открытыми, чтобы они распространяли свой опыт, чтобы дорогие лаборатории Назарбаев Университета принимали и других ученых. Чтобы была трансляция опыта на другие вузы. Мы должны на уровень Назарбаев Университета и НИШ вывести финансирование других вузов и НИШ», - добавил А. Аймагамбетов.


Образование   Мажилис   Назарбаев университет   Миннауки и высшего образования РК  
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