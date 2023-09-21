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    11:12, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы» переходят под общественный контроль

    ученики
    Фото: МИА "Казинформ"

    Депутаты Сената одобрили Закон «Об общественном контроле» и сопутствующие документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля.

    Целью закона является обеспечение участия граждан Республики Казахстан в управлении делами государства посредством общественного контроля.
    Законом, субъекты общественного контроля обязуются информировать объект общественного контроля об осуществлении общественного контроля, направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля.

    В свою очередь, объекты общественного контроля должны обеспечивать доступ субъектов общественного контроля на территории и помещениям объектов общественного контроля на основе и в порядке, установленных законодательством, обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации ограниченного доступа, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивать безопасность субъектов общественного контроля в соответствии с установленными нормативами для данного объекта общественного контроля, рассматривать и принимать решения по итоговому документу, а также направлять мотивированные ответы, размещать итоговый документ, а также мотивированные ответы на своих интернет-ресурсах.

    Принятие закона позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие гражданам в управлении делами государства.

    В свою очередь, как говорится в сопутствующем Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур», документ направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного Закона Республики Казахстан «Об общественном контроле».

    Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Водный, Административный процедурно-процессуальный, Экологический кодексы, законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «О правоохранительной службе», «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд», «О Фонде национального благосостояния», «О специальных государственных органах Республики Казахстан», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «Об общественных советах», «О доступе к информации», «О естественных монополиях».

    В Законе «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» право депутата маслихата дополнено нормой выдачи рекомендации и консультации по составлению петиций по вопросам, касающимся соответствующей административно-территориальной единицы, проведение мониторинга по рассмотрению петиций государственными органами, местными представительными и исполнительными органами в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, внесение петиции на рассмотрение сессии маслихата.

    Так же Законы «О правоохранительной службе», «О специальных государственных органах Республики Казахстан», «О воинской службе и статусе военнослужащих» дополнены нормами о том, что члены семей являющихся гражданами Республики Казахстан военнослужащих срочной службы, воспитанников военных учебных заведений, уланов, кадетов, курсантов осуществляют посещения для ознакомления с их жизнью и бытом в порядке, установленном руководителем этого органа.

    В Закон «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» введена норма о том, что общественный контроль в университете и интеллектуальных школах осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественном контроле».

    Теги:
    Образование Закон и право
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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