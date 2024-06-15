На западе и юге Казахстана ожидается до 42 градусов жары

15-17 июня погода практически по всей территории республики будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града, сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня в центре, 15–16 июня на востоке страны.

Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С, на юге до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке до сильной жары +28+38°С, на севере до +26+34°С, в центре до +25+33°С, на востоке до +21+31°С.