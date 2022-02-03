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Назальная вакцина от коронавируса будет использоваться для ревакцинации

3 Февраля 2022 16:11
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Назальная вакцина от коронавируса будет использоваться для ревакцинации

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Назальная вакцина против коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, после завершения клинических исследований и регистрации будет применяться для ревакцинации граждан. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на проведение клинических исследований Центр им. Гамалеи получит 187,8 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, с привлечением федеральных средств проведут первую и вторую фазы исследований на взрослых добровольцах.

«Исследование назальной формы вакцины «Спутник V» позволит подтвердить ее безопасность и эффективность. Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции», - отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал ранее глава центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм.


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#Россия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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