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    10:00, 14 Май 2021 | GMT +6

    Назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ – Интерназальная вакцина от коронавируса, разработанная учеными Центра им. Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце 2021 - начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление - это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого - начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», - сказал ученый.

    Как сообщил Гинцбург, пока предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, но и не исключается одноразовое. По его словам, преимущество такой формы вакцины заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.

    Напомним, казахстанские ученые Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете заявляли, что близятся к завершению этапов испытаний, разработанных ими двух вакцин против COVID-19, одна из которых - вакцина NARUVAX-C19/Nano вводится интраназально.

    Также, как сообщалось ранее, китайские ученые проводят клинические испытания вакцины против коронавируса в виде назального спрея.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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