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Найти виновного требует мама сбитого на ВОАД мальчика

25 Июля 2018 15:38 281
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Найти виновного требует мама сбитого на ВОАД мальчика

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мама 4-летнего Мухаммеда Аскар-оглы просит найти водителя, который сбил ее сына на Восточной объездной автодороге (ВОАД), передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По ее словам, полиция еще не нашла виновного в ДТП.  

«Полиция пока ничего не говорит, никаких зацепок. Просим, чтобы его нашли. Очень просим! Такое дело без наказания нельзя оставлять. Это ребенок, а не животное. Даже человек, сбивший животное, отнесет его в сторонку. Оставлять ребенка так нельзя...», - обратилась к полиции Алматы мама пострадавшего от удара машины Азиза Аскар-оглы.

Молодая женщина уже больше недели не отходит от постели сына. Мальчика перевели из реанимации в обычную палату. Его ждет реабилитация и операция по коррекции черепа. 

Напомним, 16 июля 4-летний мальчик попал под колеса авто на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы. По одной из версий, владелец авто, совершивший наезд, увез ребенка с места происшествия и бросил его в кустах далеко от дома. Мальчика нашли прохожие. Ребенок получил тяжелую травму головы.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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