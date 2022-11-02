Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Найти свой избирательный участок астанчане могут еще одним способом

2 Ноября 2022, 21:25
Найти свой избирательный участок астанчане могут еще одним способом
2 Ноября 2022, 21:25

Найти свой избирательный участок астанчане могут еще одним способом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени жители столицы теперь могут через мобильное приложение Smart Astana, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы Президента страны. Ранее акимат сообщал, что проверить свой избирательный участок жители столицы могут онлайн несколькими способами:

1. Веб-сервис: sailau.astana.kz

2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/@sailau_astana_bot

3. Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.

Теперь сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени можно получить также с помощью мобильного приложения Smart Astana.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору