Найти свой избирательный участок астанчане могут еще одним способом
2 Ноября 2022, 21:25
2 Ноября 2022, 21:25
Найти свой избирательный участок астанчане могут еще одним способом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени жители столицы теперь могут через мобильное приложение Smart Astana, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы Президента страны. Ранее акимат сообщал, что проверить свой избирательный участок жители столицы могут онлайн несколькими способами:
1. Веб-сервис: sailau.astana.kz
2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/@sailau_astana_bot
3. Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.
Теперь сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени можно получить также с помощью мобильного приложения Smart Astana.
Фото: gov.kz
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