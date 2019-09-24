Найти потерявшихся детей помог житель Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские поощрили Кирилла Бурлака, спасшего двух детей в Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«От лица личного состава выражаю благодарность Кириллу Бурлаку. Я признателен за бдительность, за помощь и внимательное отношение, - отметил подполковник полиции Елнур Букаев, который поблагодарил жителя Экибастуза К. Бурлака за помощь в поиске пропавших детей, которые оказались в тёмное время суток на улице. Подполковник Букаев вручил Кириллу благодарственное письмо и ценный подарок - наручные часы.

По данным полиции, 15 сентября, около 21:00, в полицию Экибастуза обратилась женщина, воспитывающая троих детей, которая пожаловалась, что из двора дома №77 на улице М. Ауэзова ушли в неизвестном направлении двое её детей шести и семи лет.

«На розыск детей был ориентирован личный состав управления.

Полицейские отрабатывали близлежащие улицы, дворы, чердачные и подвальные помещения. Помимо полицейских, на поиски детей вышли и горожане, которые приняли активное участие», - добавили в областном ДП.

Благодаря бдительности Кирилла, около школы № 10 по улице Б. Момышулы, он заметил двух детишек, схожих по приметам ориентировки с ребятами, которых все искали. Подойдя ближе и убедившись, что это они, Кирилл позвонил в дежурную часть и сообщил о местонахождении мальчишек.

«Конечно же, самой лучшей наградой для Кирилла стало, что ребята нашлись живыми и невредимыми. Но его неравнодушный поступок оценили в полиции», - подчеркнули в ведомстве.

Фото департамента полиции Павлодарской области.