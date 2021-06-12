Найти ментора для каждого резервиста предложил Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов обратился к представителям Президентского молодежного кадрового резерва с несколькими предложениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два года назад принималось решение о том, что будет создаваться Президентский кадровый резерв. Главная идея - обновление кадрового корпуса государственной службы. Очень много вопросов. Это мне напомнило и период 96-97 годов, когда наша страна только получила независимость, и формировалась новая государственная служба. К этому опыту мы вернулись. Почему мы сегодня работаем в рамках реформ, национальных проектов, в рамках стратегического планирования? Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас к этой совместной работе», - предложил в ходе форума Президентского молодежного кадрового резерва Кайрат Келимбетов.

«В своем Послании Глава государства сказал о том, что необходимо сформировать долгосрочный взгляд страны на то, как мы должны менять. Почему мы вообще должны меняться и должен быть процесс реформирования? Почему именно сегодня возникают тренды и изменения (…). Мы хотим, чтобы государство напрямую общалось с населением», - отметил К. Келимбетов.

Резервистам председатель агентства рассказал о реализации Национального плана развития до 2025 года.

«Я горжусь тем, что 10 сотрудников МФЦА являются частью корпуса «300». На мой взгляд, это первая попытка в новом времени для нового поколения приоткрыть социальный лифт. От вас зависит, как вы этим воспользуетесь. Государство последовательно ищет таланты, ищет природных лидеров. Для того чтобы таланты и лидеры работали на государство, для население. Сегодня вы попали в ареал внимания со стороны государственных органов», - обратился Кайрат Келимбетов.

Вместе с тем, глава агентства предложил членам Президентского кадрового резерва свои идеи.

«Мое предложение следующее: первое, поскольку первая волна кадрового резерва наиболее дорога для государственного аппарата - давайте мы для каждого из вас попробуем найти ментора. В жизни каждому из нас нужен ментор. Думаю, что на основе ваших идей вы сможете предложить, и мы попытаемся состыковать ваши желания и предложения с государственным аппаратом. Сами люди очень сильно настроены передавать те знания, которые уже они накопили. Более того, это будет для вас дополнительный лифт, который нам нужно построить», - рассказал Кайрат Келимебтов.

Также председатель Агентства по стратегическому планированию озвучил и второе предложение.

«Сегодня информировал Главу государства и получил положительную обратную связь. Мы при Агентстве по стратегическому планированию хотим создать проектный офис по новым идеям и предложениям. Мы бы хотели, чтобы вы были услышаны», - обратился он.

Напомним, в Нур-Султане проходит форум Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР).

В ходе форума любой член ПМКР сможет рассказать свою историю успеха, предложить идеи по развитию государства или отрасли и презентовать собственные проекты руководителям высшего звена напрямую.



