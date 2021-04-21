Найдены тела троих без вести пропавших жителей Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Найдены тела троих ранее без вести пропавших жителей Аулиекольского района Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«Без признаков насильственной смерти, установлены трое ранее без вести пропавших жителей района. Согласно заключениям проведенных экспертиз, причина смерти - общее переохлаждение организма», - сообщили в департаменте полиции.

Ранее в отдел полиции района обратилась 46-летняя жительница села Аманкарагай с просьбой оказать содействие в поисках ее 49-летнего мужа Луковенко Сергея Леонтьевича, который 20 ноября 2020 года ушел из дома и не вернулся. Мужчина был найден местным жителем села 19 апреля 2021 года.

Также 19 февраля ушел из дома и не вернулся 35-летний житель села Диевка Феоктистов Юрий Николаевич. С заявлением в полицию обратилась его супруга. 18 апреля мужчина был найден вблизи села работником местного предприятия.

19 апреля 2021 года сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий вблизи поселка Кушмурун найдена Мифтахова Валентина Антоновна, которая 6 марта 2021 года около 15:00 часов ушла из дома и не вернулась.

«Отдел полиции Аулиекольского района выражает особую благодарность волонтерам и всем неравнодушным гражданам, принимавшим активное участие в поисках без вести пропавших», - подытожили в ведомстве.