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    15:25, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Тела двух пропавших на прошлой неделе рыбаков обнаружены сегодня в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» о ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Ранее, 8 октября, в полицию Экибастуза с заявлением обратилась 64-летняя горожанка, которая просила оказать содействие в поиске ее 69-летнего супруга. 5 октября на личном автотранспорте УАЗ супруг выехал на рыбалку со своим знакомым и не вернулся домой. 9 октября в ходе проведения поисковых мероприятий на озере Кутояксор была обнаружена автомашина УАЗ. В ходе осмотра документы, денежные средства, сотовые телефоны, ключи от автомашины обнаружены в салоне машины. В машине отсутствовала резиновая лодка, но лежали на месте спасательные жилеты.

    «10 октября около 14.00 часов, при проведении поисковых мероприятий, на озере Кутояксор обнаружены тела двух рыбаков. На месте работают сотрудники полиции и ЧС. По трупам будут назначены экспертизы, по результатам которых примем процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.



    Фото:t.me/POLICE_of_KZ



    Теги:
    Павлодарская область Происшествия МВД РК Правоохранительные органы
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