Найдены тела двух пропавших неделю назад мужчин в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники оперативно-спасательного отряда в городе Семее обнаружили тела парней, которые утонули около недели назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Ежедневно, с момента, поступления сообщения об утонувших, спасатели проводили водолазные работы и осуществляли поиск по береговой линии. На помощь спасателям были привлечены военные, которые на своей лодке также обследовали береговую зону. В результате на 4 день поисков, в 23 км вниз по течению от места происшествия, обнаружено тело молодого человека 2001 г.р, а спустя сутки найдено тело второго утонувшего – 2000 г.р.», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Трагедия произошла 5 июля, когда со слов очевидцев, двое мужчин переплывали реку Иртыш и исчезли из виду.

ДЧС ВКО просит соблюдать простые правила поведения на воде:

1. Не купайтесь в местах, где это запрещено.

2. Не купайтесь в непроверенных местах, где может быть опасное дно или подводные течения.

3. Не ныряйте на глубину в неизвестных местах.

4. Не купайтесь на глубине при температуре воды ниже 17-19 градусов;

5. Не купайтесь дольше 15-20 минут. Длительное переохлаждение чревато судорогами.

6. Не купайтесь ночью.

7. Не купайтесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

8. Не заходите на глубину, если вы не умеете плавать, окунайтесь на мелководье.

9. Следите за купающимися детьми, и просто играющими у воды.











