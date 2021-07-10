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    17:00, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Найдены тела двух пропавших неделю назад мужчин в Семее

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    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники оперативно-спасательного отряда в городе Семее обнаружили тела парней, которые утонули около недели назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «Ежедневно, с момента, поступления сообщения об утонувших, спасатели проводили водолазные работы и осуществляли поиск по береговой линии. На помощь спасателям были привлечены военные, которые на своей лодке также обследовали береговую зону. В результате на 4 день поисков, в 23 км вниз по течению от места происшествия, обнаружено тело молодого человека 2001 г.р, а спустя сутки найдено тело второго утонувшего – 2000 г.р.», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Трагедия произошла 5 июля, когда со слов очевидцев, двое мужчин переплывали реку Иртыш и исчезли из виду.

    ДЧС ВКО просит соблюдать простые правила поведения на воде:

    1. Не купайтесь в местах, где это запрещено.

    2. Не купайтесь в непроверенных местах, где может быть опасное дно или подводные течения.

    3. Не ныряйте на глубину в неизвестных местах.

    4. Не купайтесь на глубине при температуре воды ниже 17-19 градусов;

    5. Не купайтесь дольше 15-20 минут. Длительное переохлаждение чревато судорогами.

    6. Не купайтесь ночью.

    7. Не купайтесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    8. Не заходите на глубину, если вы не умеете плавать, окунайтесь на мелководье.

    9. Следите за купающимися детьми, и просто играющими у воды.





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